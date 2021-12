Novavax : Avis favorable de l'EMA pour le vaccin Covid

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce aujourd'hui qu'elle recommande d'accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au Nuvaxovid, le vaccin Covid développé par Novavax, destiné à prévenir la maladie chez les patients dès l'âge de 18 ans.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a en effet conclu par consensus que les données sur ce vaccin à base de protéines étaient 'solides' et 'répondaient aux critères de l'UE en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité'.



Des études menées (1) au Mexique et aux Etats-Unis ainsi que (2) au Royaume-Uni démontrent une efficacité de 90,4% dans le 1er cas, et de 89,7% dans le second.



En revanche, l'EMA indique que les données sont actuellement 'limitées' quant à l'efficacité du vaccin vis-à-vis des variantes préoccupantes comme Omicron.



'L'innocuité et l'efficacité du vaccin continueront d'être surveillées au fur et à mesure de son utilisation dans l'ensemble de l'UE, via le système de pharmacovigilance de l'UE et à des études supplémentaires menées par la société et les autorités européennes', conclut l'EMA.



A la suite de cette annonce de l'EMA, le titre Novavax gagnait plus de 12% à New-York.



