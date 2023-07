Novavax : Approbation du vaccin antipaludique au Burkina Faso

(CercleFinance.com) - L'Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) a annoncé aujourd'hui que le vaccin antipaludique R21/Matrix-M™ a été approuvé par l'agence de réglementation du Burkina Faso, l'Agence Nationale de la Régulation Pharmaceutique (ANRP), pour une utilisation chez les enfants.



Le Burkina Faso devient ainsi le troisième pays d'Afrique, après le Ghana et le Nigéria, à autoriser le vaccin, qui sera fabriqué et commercialisé par le Serum Institute of India.



Le vaccin contient l'antigène R21 développé par l'Université d'Oxford spécifique au parasite du paludisme et exploite le Matrix-M de Novavax, un adjuvant à base de saponine qui améliore la réponse immunitaire, la rendant plus puissante et durable.



