Novavax : Accord modifié avec les USA autour du vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé aujourd'hui une modification de son accord existant avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) des Etats-Unis, en collaboration avec le ministère de la Défense, afin de livrer jusqu'à 1,5 million de doses du vaccin Novavax COVID-19, avec adjuvant (NVX-CoV2373).



Cet accord maintiendra l'accès du public au vaccin de Novavax aux USA, et permettra de soutenir le développement de flacons à dose plus petite,



' Cet accord reconnaît la nécessité d'offrir au peuple américain un portefeuille de vaccins COVID-19 diversifié et souligne l'importance du partenariat de Novavax avec le gouvernement américain pour garantir un accès continu à une option à base de protéines dans le cadre des mesures de santé publique ', a déclaré John C. Jacobs, président et chef de la direction, Novavax.



'Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement américain sur le développement de notre vaccin COVID-19 pour répondre aux exigences de la FDA et de nos clients commerciaux pour la prochaine campagne de vaccination 2023/2024.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.