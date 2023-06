Novavax : Accord de trois ans avec l'Institut Gates

(CercleFinance.com) - Novavax annonce la signature d'un accord de trois ans avec l'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates afin de fournir à l'institut le 'Matrix-M' à des fins de recherche précliniques sur les vaccins.



Le 'Matrix-M' est présenté comme 'un adjuvant clé', notamment utilisé dans le vaccin Covid de Novavax mais aussi celui contre le paludisme ou encore dans plusieurs sérums en phase de développement.



' Nous sommes ravis de nous associer au Bill & Melinda Gates Medical Research Institute pour inclure notre technologie unique dans leurs efforts de recherche sur les vaccins axés sur la santé publique ', a déclaré John C. Jacobs, président et chef de la direction de Novavax.



' Il a été prouvé que notre adjuvant Matrix-M™ améliore et élargit la réponse du système immunitaire lorsqu'il est inclus dans les vaccins. Il constitue d'ailleurs déjà un élément clé des vaccins contre le COVID et le paludisme sur le marché aujourd'hui', a-t-il ajouté.



