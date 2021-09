Novartis : Version générique d'un anticancéreux

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments génériques de Novartis, a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de la commercialisation d'une version biosimilaire de bevacizumab, un anticancéreux développé par le groupe chinois Bio-Thera Solutions.



Aux termes de l'accord, Bio-Thera Solutions continuera de produire le médicament, qui sera ensuite commercialisé par Sandoz aux Etats-Unis, en Europe et au Canada.



Bio-Thera recevra en contrepartie des paiements d'étape, ainsi qu'une partie du chiffre d'affaires généré par le produit.



Bevacizumab est un anticorps monoclonal, recombinant et humanisé de classe IgG1 qui vise le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), un acteur important de l'angiogenèse tumorale.



