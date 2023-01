Novartis : Vers une nouvelle version biosimilaire du Humira

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments génériques de Novartis, a annoncé lundi que le CHMP de l'Agence européenne du médicament (EMA) avait adopté une opinion favorable concernant la mise sur le marché d'une nouvelle version biosimilaire du Humira de l'américain AbbVie.



Il s'agit d'une formulation à 100 mg/mL plus concentrée et sans citrate du médicament, qui permet de limiter le nombre d'injections nécessaires chez les patients.



La société suisse précise que sa demande d'homologation concerne toutes les indications couvertes par Humira, à savoir l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et l'uvéite.



