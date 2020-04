Novartis : Vers un essai de phase III dans le Covid-19

(CercleFinance.com) - Novartis annonce des plans pour initier un essai clinique de phase III avec Incyte pour évaluer Jakavi (ruxolitinib) pour traiter un type de surréaction immune sévère pouvant conduire à des complications respiratoires chez les patients atteints de Covid-19.



'Des preuves précliniques et cliniques préliminaires suggèrent que Jakavi, un inhibiteur de JAK bien établi, pourrait réduire le nombre de patients requérant des soins intensifs et une ventilation mécanique', explique le géant suisse de la santé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer