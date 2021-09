Novartis : Une étude sur les transplantés rénaux interrompue

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi l'arrêt des essais cliniques visant à explorer les effet de l'iscalimab chez les patients transplantés rénaux, provoquant un net repli de son action à Zurich.



Le laboratoire suisse explique avoir décidé d'interrompre l'étude après que des résultats intermédiaires ont montré que l'iscalimab était moins efficace que le tacrolimus, un immunosuppresseur, dans la prévention des rejets d'organe.



Novartis précise que les essais cliniques concernant les transplantés du foie sont, eux, appelés à continuer, tout comme ceux ayant trait au supurativa de Hidradenitis, une dermatose continuelle, et au syndrome de Gougerot Sjögren, une maladie auto-immune caractérisée par une sécheresse buccale et oculaire.



Le titre du groupe pharmaceutique cédait 1,3% vendredi après-midi, signant l'un des replis les plus notables de l'indice SMI.



