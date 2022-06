Novartis : Une demande de Sandoz acceptée par l'EMA

(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté la demande de formulation à haute concentration de 100 mg/mL (HCF) de son biosimilaire (adalimumab) pour examen réglementaire.



La demande comprend toutes les indications couvertes par le médicament de référence, y compris la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le psoriasis en plaques et l'uvéite.



Dans le cadre du dossier complet de soumission à l'EMA, Sandoz a mené une étude qui a atteint tous ses objectifs principaux, démontrant une pharmacocinétique comparable et montrant une sécurité et une immunogénicité similaires entre l'Hyrimoz 50 mg/mL et l'Hyrimoz HCF.



' En nous engageant à proposer aux patients des formulations biosimilaires telles que le HCF sans citrate d' Hyrimoz, nous répondons à un besoin critique en élargissant l'accès à des médicaments importants et en alimentant l'innovation pharmaceutique ' a déclaré Florian Bieber, responsable mondial du développement biopharmaceutique chez Sandoz.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.