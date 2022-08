Novartis : Un programme chargé à l'occasion de l'ESMO

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi qu'il prévoyait plus de 35 présentations à l'occasion de l'ESMO, le congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale qui s'ouvrira la semaine prochaine.



Le groupe biopharmaceutique suisse compte notamment dévoiler de nouvelles données dans le traitement des cancers du sein et de la prostate, qui figurent aujourd'hui parmi les plus fréquemment rencontrés en Europe aux côtés du cancer du côlon.



Le laboratoire a également l'intention de présenter les résultats en termes de survie globale d'essais portant sur l'antitumoral Kisqali dans le cancer du sein avancé et agressif avec mutation HR+/HER2-.



Des données sur Pluvicto dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration sont également attendues, ainsi que des conclusions annoncées comme 'positives' sur tislelizumab dans le carcinome hépatocellulaire (cancer du foie) non opérable.



Le congrès de l'ESMO doit se tenir entre les 9 et 13 septembre à Paris.



