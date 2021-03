Novartis : Un accord de production conclu avec CureVac

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi qu'il avait conclu un accord avec CureVac en vue de fournir les composants de son projet de vaccin contre le Covid-19 et d'en produire plusieurs millions de doses.



Le groupe biopharmaceutique suisse indique dans un communiqué que le transfert de la technologie d'ARN à transfert messager de la société allemande a d'ores et déjà commencé et que la production du vaccin devrait débuter dans le courant du deuxième trimestre.



Novartis dit prévoir la fabrication de quelque 50 millions de doses en 2021 avant une montée en puissance de sa production à près de 200 millions de doses l'an prochain.



