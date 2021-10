Novartis : Signe un nouvel accord avec BioNTech

(CercleFinance.com) - Novartis signe un nouvel accord initial avec BioNTech pour soutenir le remplissage et la finition du vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.



Novartis utilisera ses installations de fabrication stérile sur son site Novartis Technical Operations à Ljubljana, en Slovénie, pour remplir au moins 24 millions de doses en 2022.



Ce nouvel accord fait suite à un accord d'approvisionnement antérieur pour le remplissage et la finition de plus de 50 millions de doses en 2021 sur le site de Novartis Stein en Suisse



' Novartis continue d'offrir ses capacités de classe mondiale à d'autres entreprises pour prendre en charge les activités de fabrication, y compris une variété de technologies telles que la production d'ARNm et autres ' indique le groupe.



