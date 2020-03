Novartis : Sandoz trouve un accord avec la justice américaine

(CercleFinance.com) - La filiale de Novartis spécialisée dans les médicaments génériques, Sandoz, est parvenue à un accord avec le département américain de la Justice (DoJ) concernant une enquête antitrust sur le marché US qui a duré plus de trois ans.



Dans le cadre de cet accord, Sandoz a accepté de payer 195 millions de dollars et conclura un accord de poursuites différées, ce qui signifie que la société coopérera pleinement avec les régulateurs antitrust. L'affaire concerne des cas de faute professionnelle dans l'entreprise entre 2013 et 2015 concernant certains médicaments génériques vendus aux États-Unis.



Sandoz a précisé échanger avec le DoJ pour résoudre les éventuelles réclamations liées à ce dossier, et qu'il réserve une provision de 185 millions de dollars à cet effet.



