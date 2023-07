Novartis : Sandoz se lance dans l'immunologie aux USA

(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé lundi le lancement aux Etats-Unis d'une version générique de la formulation plus concentrée et sans citrate d'Humira, le traitement vedette d'AbbVie contre les maladies inflammatoires chroniques.



La filiale de médicaments biosimilaires de Novartis, appelée à prendre prochainement son indépendance, souligne que cette commercialisation marque son entrée sur le marché américain de l'immunologie.



Son médicament, baptisé Hyrimoz, sera indiqué pour les mêmes affections déjà visées par le médicament de référence, dont la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, le psoriasis ou la rectocolite hémorragique.



Hyrimoz, un bloqueur du facteur de nécrose tumorale (TNF) entièrement humain,

aide à réduire l'inflammation. Dans sa formulation plus concentrée et sans citrate, il permet de limiter le nombre d'injections nécessaires pour les patients.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.