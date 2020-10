Novartis : Résultats pour un médicament contre la migraine

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé ce matin les résultats de la phase II renforçant la sécurité et l'efficacité à long terme du médicament Aimovig chez les patients souffrant de migraines épisodiques.



Les résultats de l'étude de cinq ans - qui a recruté 383 patients - ont montré qu'Aimovig aidait les patients à obtenir une réduction soutenue du nombre de jours de migraine mensuelle (MMD) et à utiliser un médicament spécifique pour la migraine aiguë (AMSM), a déclaré le fabricant suisse de médicaments.



Parmi les 216 patients qui ont terminé la phase de traitement, le groupe a constaté une réduction moyenne de la MMD de 5,3 jours par rapport à une base de référence de 8,7 jours.



À la fin de l'étude, les patients qui ont utilisé l'AMSM pour traiter leurs migraines ont constaté une réduction moyenne de l'utilisation de l'AMSM de 4,4 jours par rapport à une base de référence de 6,2 jours.



Les résultats ont été présentés lors du Symposium virtuel du Migraine Trust.



Pour mémoire, Aimovig est commercialisé conjointement aux États-Unis par Amgen et Novartis.



