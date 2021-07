Novartis : Résultats positifs pour Jakavi publiés dans le NEJM

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé que le New England Journal of Medicine (NEJM) a publié des résultats positifs de l'essai de phase III REACH3 pour Jakavi dans la GvHD chronique.



Cette étude démontre que Jakavi (ruxolitinib) améliore significativement les résultats chez les patients atteints de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (GvH) réfractaire aux stéroïdes ou dépendante des stéroïdes, par rapport au meilleur traitement disponible (BAT).



'Les patients atteints de GvHD chronique peuvent présenter des symptômes graves et potentiellement mortels dans différents organes du corps, ce qui rend la maladie plus difficile à traiter et augmente le risque de mauvais résultats', a déclaré le Dr Robert Zeiser, Hôpital universitaire de Fribourg, Département d'hématologie, d'oncologie et de transplantation de cellules souches, Fribourg, Allemagne.



'Avec ces nouveaux résultats de REACH3, nous pouvons voir plus clairement les avantages potentiels de ce qui pourrait devenir une nouvelle norme de soins pour les patients atteints de GvHD chronique qui n'ont pas répondu de manière adéquate aux stéroïdes de première ligne.'



