Novartis : Résultats positifs dans le cancer du foie

(CercleFinance.com) - BeiGene a fait état mardi des résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 sur tislelizumab, un médicament dont la distribution pourrait être assurée par Novartis, dans le traitement du cancer du foie.



D'après ces conclusions, le tislelizumab a atteint son critère d'évaluation principal en ne se montrant pas inférieur au sorafenib de Bayer dans le traitement de première ligne du carcinome hépatocellulaire non opérable (CHC).



Dans son communiqué, BeiGene précise que l'étude a inclus plus de 600 patients aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.



Pour mémoire, BeiGene et Novartis avaient conclu début 2021 un accord de collaboration portant sur le développement, la fabrication et la commercialisation en commun du tislelizumab, un anticorps anti-PD-1, en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.



