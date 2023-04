Novartis : Relèvement des objectifs pour 2023

(CercleFinance.com) - Revendiquant une forte dynamique au premier trimestre, Novartis relève ses prévisions annuelles, pour viser désormais des croissances 'à un chiffre dans le milieu de la fourchette' pour le chiffre d'affaires et 'à un chiffre élevé' pour le résultat opérationnel core.



A taux de changes constants, le groupe de santé suisse a vu son BPA core augmenter de 25%, à 1,71 dollar, sur les trois premiers mois de 2023, pour un résultat opérationnel core en progression de 15% à 4,41 milliards, avec une 'expansion robuste de sa marge'.



A un peu moins de 13 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 8% hors effets de changes, une croissance 'soutenue par l'excellente performance de Entresto, Pluvicto, Kesimpta, Kisqali et Scemblix'.



'En outre, Novartis améliore sa productivité dans la R&D en donnant la priorité à des médicaments de grande valeur dans ses cinq domaines thérapeutiques de base', souligne le CEO Vas Narasimhan, qui pointe aussi la dynamique du pipeline.



