Novartis : Recul de 3% du BPA core au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Novartis publie au titre du premier trimestre 2021 un BPA core en recul de 3% à 1,52 dollar (-5% à taux de changes constants), manquant ainsi légèrement le consensus, pour une marge opérationnelle core en diminution de 2,1 points à 31,9% du chiffre d'affaires net.



Ce dernier a atteint 12,4 milliards de dollars, en hausse de 1% en publié, mais en baisse de 2% hors effets de changes, car la croissance en volume de trois points a été annihilée par l'érosion des prix et par l'impact de la concurrence des génériques.



Novartis confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2021, précisant toutefois que le chiffre d'affaires de sa filiale Sandoz 'devrait baisser pour se situer à un chiffre compris entre le bas et le milieu de la fourchette'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.