Novartis : Recrutement pour une étude sur un biosimilaire

(CercleFinance.com) - Sandoz annonce qu'elle va commencer à recruter des patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge pour l'étude de phase III MYLIGHT de confirmation de l'efficacité et l'innocuité de son biosimilaire proposé d'aflibercept.



'La dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge représente 10% des cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais est responsable de 90% de la cécité liée à la DMLA', souligne la division de génériques de Novartis.



Le programme de développement mondial du biosimilaire d'aflibercept de Sandoz a été élaboré en consultation avec les principaux organismes de réglementation et les résultats de cette étude clinique devraient étayer les soumissions réglementaires.



