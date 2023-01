Novartis : Rachat des droits sur un antifongique

(CercleFinance.com) - Sandoz, la division de médicaments génériques et biosimilaires de Novartis, annonce avoir signé un accord pour acquérir les droits mondiaux sur l'agent antifongique systémique Mycamine (Funguard au Japon) auprès d'Astellas.



'Ce sera un ajout important à notre portefeuille croissant de thérapies anti-infectieuses visant à lutter contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens, en fournissant le bon médicament au bon patient au bon moment', explique Richard Saynor, PDG de Sandoz.



Les ventes de Mycamine se sont montées à 18,9 milliards de yens (135 millions de dollars) pour l'année close le 31 mars 2022. La clôture de la transaction est prévue au premier semestre 2023, sous réserve des conditions standard et des approbations réglementaires.



