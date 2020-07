Novartis : Projet d'investissement entre Sandoz et l'Autriche

(CercleFinance.com) - Sandoz, la division génériques et biosimilaires de Novartis, annonce un projet d'investissement conjoint avec le gouvernement fédéral autrichien, pour 'renforcer le futur à long terme de la fabrication d'antibiotiques intégrée en Europe'.



La société a ainsi l'intention d'investir plus de 150 millions d'euros sur les cinq prochaines années pour renforcer la compétitivité à long terme de ses activités à Kundl, y développant et y introduisant des technologies de fabrication innovantes.



De son côté, le gouvernement autrichien contribuerait ou coordonnerait des fonds publics totalisant environ 50 millions d'euros vers l'investissement total, dans le cadre de ses efforts pour accroitre la production en Europe de médicaments essentiels.



