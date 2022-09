Novartis : Présentera ses dernières données à 2 évènements

(CercleFinance.com) - Novartis présentera les données de son portefeuille leader en immunologie et de son pipeline émergent lors du 31e Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV) et du 15e Symposium international sur le syndrome de Sjögren (ISSS).



Un total de 37 résumés seront partagés lors des deux réunions, couvrant l'hidrosadénite suppurée (HS), l'urticaire chronique spontanée (CSU), le syndrome de Sjögren, la spondyloarthrite axiale et le psoriasis.



' Ces données, y compris les résultats de dernière minute de nos essais pivots sur Cosentyx ® dans l'hidrosadénite suppurée, démontrent à la fois la solidité de notre portefeuille et notre engagement à être les pionniers des médicaments de demain en immunologie ', a déclaré Angelika Jahreis MD, Ph.D. , FAAD, Global Head Development Unit Immunology and Clinical Development Excellence, Novartis.



'Nous concentrons nos efforts de développement sur les maladies immunologiques avec un besoin non satisfait important, et espérons que nous serons bientôt en mesure de fournir plus d'options de traitement aux patients pour gérer leurs conditions.'



