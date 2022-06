Novartis : Présente une étude sur la leucémie à l'ASCO

(CercleFinance.com) - Scemblix® de Novartis montre une efficacité supérieure à long terme et une tolérance constante dans le suivi de 96 semaines d'une étude sur la leucémie myéloïde chronique.



Novartis a présenté les données de suivi à plus long terme de l'étude de phase III ASCEMBL pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2022.



Scemblix® (asciminib) continue de montrer une efficacité supérieure avec une amélioration de plus de deux fois du taux de réponse moléculaire majeure par rapport à Bosulif® (bosutinib) à 96 semaines (37,6% contre 15,8%), en s'appuyant sur les résultats obtenus à 24 semaines.



'Dans un cancer chronique où la résistance peut se développer à plusieurs des thérapies existantes, ou où les patients peuvent voir leur qualité de vie affectée négativement par les effets secondaires du traitement au fil du temps, il est encourageant de voir une efficacité soutenue et croissante avec une tolérance adéquate constante pour les patients traités avec Scemblix à long terme ', a déclaré Jorge E. Cortes, MD, Directeur du Georgia Cancer Center, Augusta University.



'Ces données sur 96 semaines montrent le potentiel de Scemblix et son mécanisme d'action unique pour aider à changer le paradigme du traitement de la LMC.'



