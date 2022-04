Novartis : Plus aucun essai clinique prévu en Russie

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir suspendu le démarrage de nouvelles études cliniques en Russie, ainsi que tout recrutement de nouveaux patients pour les essais en cours, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine.



Dans un communiqué paru dans la soirée d'hier, le groupe biopharmaceutique suisse dit continuer à approvisionner le pays en médicaments, tout e veillant à respecter les sanctions occidentales qui ont été prononcées à l'encontre de Moscou.



Le laboratoire souligne avoir récemment décidé de prendre un ensemble de mesures, incluant la suspension de ses investissements, de ses dépenses publicitaires et de ses activités promotionnelles en Russie.



En tant que société du secteur de la santé, Novartis indique avoir livré plus d'un million de boîtes d'antibiotiques, d'antalgiques, de médicaments cardiovasculaires et oncologiques destinées à l'Ukraine, représentant une valeur totale de 25 millions de dollars.



Novartis ajoute avoir fait un don de trois millions de dollars aux ONG prenant en charge les réfugiés en Ukraine et dans les pays limitrophes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.