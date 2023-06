Novartis : Plan d'action pour les biosimilaires chez Sandoz

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments génériques et biosimilaires en voie de scission par Novartis, annonce le lancement d'une feuille de route mondiale pour accroître l'accès des patients aux médicaments biosimilaires.



Ce plan d'action Act4Biosimilars fait partie d'une initiative lancée en 2022 par Sandoz, visant à augmenter l'adoption mondiale des biosimilaires d'au moins 30 points de pourcentage dans plus de 30 pays d'ici 2030.



Pour cela, ce plan comprend des mesures concrètes s'appuyant sur les 4A (approbation, acceptabilité, accessibilité et abordabilité), conçues pour aider les parties prenantes locales à favoriser un environnement plus favorable aux biosimilaires.



