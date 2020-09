Novartis : Obligation de 1,85MdE liée au développement durable

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'une obligation liée au développement durable de 1,85 milliard d'euros.



Le groupe souhaite ainsi renforcer son engagement en faveur des principes ESG et des objectifs d'accès des patients à l'horizon 2025.



La nouvelle obligation est la première de ce type dans le secteur de la santé et la première obligation liée au développement durable à intégrer des objectifs sociaux.



Les détenteurs d'obligations sont en droit de recevoir un montant d'intérêt plus élevé si Novartis ne parvient pas à atteindre ses objectifs d'élargissement de l'accès à ses médicaments innovants et de réponse aux principaux défis sanitaires mondiaux.



' Nous nous efforçons actuellement de soutenir les efforts déployés dans le domaine de la santé mondiale pour lutter contre des maladies comme le paludisme et la lèpre, de poursuivre des recherches novatrices sur les maladies tropicales et de garantir l'accès à nos nouveaux médicaments dans les pays à faible et moyen revenu ', a déclaré Vas Narasimhan, DG de Novartis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.