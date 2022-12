Novartis : Objectif atteint dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi soir qu'une étude de phase III consacrée à Pluvicto avait atteint son objectif principal dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration exprimant l'antigène PSMA.



Le groupe biopharmaceutique suisse indique que le médicament a permis une amélioration 'significative' à la fois des points de vue statistique et clinique chez les patients recrutés dans le cadre de l'essai.



Il s'agit de la deuxième étude de phase III favorable enregistrée par le Pluvicto après des résultats déjà positifs dans le cancer de la prostate résistant à la castration exprimant l'antigène PSMA, mais cette fois en ajout du traitement standard et après une chimiothérapie et un traitement à partir d'un inhibiteur de la voie des récepteurs aux androgènes (ARPI).



D'après Novartis, seuls trois patients atteints d'un cancer métastatique de la cancer sont en vie au bout de cinq ans.



