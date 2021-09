Novartis : Nouvelles donnés dans le syndrome de surcroissance

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé vendredi des données d'innocuité et d'efficacité favorables concernant alpelisib chez les patients atteints d'un syndrome de surcroissance associé à des mutations du gène PIK3CA.



Ces données, issues du monde réel, montrent qu'un traitement de 24 semaines a permis de réduire de manière efficace les lésions liées à la maladie et d'en améliorer les symptômes, chez les enfants comme chez les adultes.



D'après ces résultats, 38% des patients ont bénéficié d'une réponse au traitement, alors qu'aucun d'entre eux n'a vu son état se détériorer.



Ces données ont été publiées à l'occasion du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tient cette semaine.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.