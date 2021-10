Novartis : Nouvel accord de capacités avec BioNTech

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi la signature d'un accord de 'remplissage et finition' avec BioNTech concernant le vaccin contre le Covid-19 que la société biopharmaceutique allemande a développé avec Pfizer.



Aux termes de l'accord, le géant suisse mettra à disposition ses capacités industrielles afin de permettre aux deux entreprises d'accroître leur production de vaccins.



Dans son communiqué, Novartis explique qu'il entend utiliser les lignes de remplissage aseptique pour flacons de son site de Ljubljana (Slovénie) avec l'objectif de fabriquer plus de 24 millions de doses l'an prochain.



Un premier contrat du même type avait été signé en début d'année entre les deux groupes, qui avait vu Novartis mettre à la disposition de BioNTech plusieurs lignes de production sur son usine de Stein (Suisse).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.