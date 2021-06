Novartis : Nomination au comité exécutif

(CercleFinance.com) - Novartis annonce la nomination de Rob Kowalski, Global Head Regulatory Affairs et US Head of Drug Development, au poste de Chief People & Organization Officer. Il rapportera au CEO Vas Narasimhan et deviendra membre du comité exécutif, à compter du 1er septembre.



Steven Baert, actuellement Chief People & Organization Officer, quittera le comité exécutif à compter du 30 juin, après 15 ans dans le groupe de santé suisse, dont près de huit à ce poste. Vicki Rawlinson, US Head People & Organization, dirigera la fonction par intérim.



