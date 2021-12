Novartis : Mise en oeuvre de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'il va initier dans les prochains jours des rachats d'actions d'un montant maximal de 15 milliards de dollars qui seront exécutés d'ici la fin de 2023. Ils seront financés par le produit de la récente vente de 53,3 millions de titres Roche.



Les dirigeants de Novartis se disent 'confiants dans le profil de croissance à court, moyen et long terme de l'entreprise, basé sur un solide portefeuille sur le marché, un pipeline robuste avec jusqu'à 20 actifs à fort potentiel et des plateformes technologiques avancées'.



Une proposition de rachats supplémentaires pour 10 milliards de francs suisses d'actions sera présentée à l'AG du 4 mars 2022 pour couvrir le montant dépassant les 8,8 milliards encore disponibles sous l'autorisation existante accordée en 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.