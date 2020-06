Novartis : Les résultats de l'étude COMBI-AD

(CercleFinance.com) - Novartis annonce un bénéfice de survie à long terme sans rechute pour les patients à haut risque atteints de mélanome de stade III traités par Tafinlar + Mekinist après une intervention chirurgicale.



Les chercheurs ont indiqué que 52% des patients traités avec Tafinlar + Mekinist étaient en vie et sans rechute sur cinq ans.



Les résultats de l'étude COMBI-AD sont tirés d'une analyse prospective de 870 patients atteints de mélanome muté BRAF V600 traités par Tafinlar + Mekinist après leur chirurgie.



'Notre objectif en tant que cliniciens est de donner à nos patients de stade III les meilleures chances de survie sans rechute', a déclaré le professeur Axel Hauschild, MD, professeur de dermatologie, Hôpital universitaire Schleswig-Holstein en Allemagne.



' Les résultats de COMBI-AD montrent que le traitement adjuvant avec Tafinlar + Mekinist après résection chirurgicale donne aux patients atteints de mélanome une chance de survie sans rechute à long terme. Cinq ans est une étape cliniquement et émotionnellement importante pour les patients '.



