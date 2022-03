Novartis : Les actionnaires approuvent la hausse du dividende

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Novartis ont approuvé vendredi toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration du groupe à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue ce jour.



Les actionnaires ont notamment validé la proposition portant sur une hausse du dividende, qui va ainsi passer à 3,10 francs suisses par action pour l'exercice 2021, soit une hausse de plus de 3%.



Cette hausse de dividende - la 25ème depuis la création de Novartis en 1996 - va porter son rendement à 3,9%, soit une distribution correspondant à environ 57% du flux de trésorerie disponible.



Les actionnaires ont par ailleurs confirmé Joerg Reinhardt au poste de président du conseil d'administration, ainsi que tous les autres membres qui sollicitaient leur réélection.



Les nominations d'Ana de Pro Gonzalo, l'ancienne directrice financière d'Amadeus, et Daniel Hochstrasser, un avocat d'affaires, au conseil d'administration ont également été validées.



Les actionnaires ont par ailleurs choisi KPMG comme commissaire aux comptes et approuvé la rémunération du conseil d'administration et du comité de direction lors de votes contraignants distincts.



A noter que l'assemblée s'est tenue sans que les actionnaires soient physiquement présents.



