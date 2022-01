Novartis : Léger repli après l'analyse de Morgan Stanley

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le rouge alors que Morgan Stanley a abaissé vendredi son conseil sur le titre Novartis, ramené de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', anticipant un nombre limité de catalyseurs dans les mois qui viennent.



'En dépit d'une performance opérationnelle solide, le sentiment des investisseurs s'est détérioré au cours des 12 derniers mois en raison de prévisions de ventes revues à la baisse sur plusieurs produits-phare et de retards et de déceptions au niveau des prochains lancements', souligne le broker.



'Si nous continuons de penser que le potentiel en termes de croissance et de médicaments futurs est sous-estimé, nous ne percevons pas suffisamment de catalyseurs pour les six à neuf mois pour envisager des révisions d'objectifs favorables sur le long terme', ajoute-t-il.



Morgan Stanley ajoute que les résultats cliniques importants prévus en seconde partie d'année pourraient générer des points d'entrée plus intéressants sur la valeur.



Son objectif de cours se trouve ramené de 98 à 93 francs suisses.



