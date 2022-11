Novartis : Le projet de nouvel antipaludéen entre en phase 3

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir pris la décision, avec Medicines for Malaria Venture (MMV), de faire avancer leur projet de médicament contre le paludisme dû au parasite plasmodium falciparum.



Le groupe biopharmaceutique indique que cette décision a été prise après l'atteinte, par ce nouveau candidat-médicament antipaludéen, de son critère d'évaluation principal lors d'une étude de phase 2 ayant porté sur 524 personnes.



L'étude de phase 3, qui doit démarrer au début de l'année prochaine, comparera l'efficacité de l'association de ganaplacide et de lumefantrine par rapport au traitement standard actuel de la maladie.



L'essai sera conduit sur plusieurs sites cliniques au Burkina Faso, au Mali, au Gabon au Niger et dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.