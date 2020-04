Novartis : Le Cosentyx approuvé pour une maladie chronique

(CercleFinance.com) - Novartis annonce ce jour que la Commission européenne a approuvé le Cosentyx pour le traitement des patients adultes atteints de spondyloarthrite axiale non radiographique active, une maladie caractérisée par des maux de dos inflammatoires chroniques.



Cette approbation est basée sur une étude de phase III, dans laquelle 41,5% des patients traités par Cosentyx ont montré une réduction significative de l'activité de la maladie par rapport au placebo.



Les symptômes de la spondylarthrite axiale comprennent généralement des réveils nocturnes causés par la douleur, des douleurs vertébrales, une raideur du dos matinale, de la fatigue et une incapacité fonctionnelle.



