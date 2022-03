Novartis : Le CHMP recommande une approbation de Jakavi

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) recommande l'approbation de Jakavi dans le traitement de la réaction aiguë et chronique du greffon contre l'hôte.



Le laboratoire pharmaceutique suisse explique que cet avis favorable se fonde sur les essais de phase III REACH2 et REACH3, qui ont montré que Jakavi a amélioré les taux de réponse et la survie sans échec par rapport au meilleur traitement disponible.



La maladie du greffon contre l'hôte est une complication grave et débilitante des greffes de cellules souches, sans norme de soins établie pour les patients qui ne répondent pas de manière adéquate au traitement stéroïdien de première ligne.



