Novartis : Lancement d'un collyre générique par Sandoz

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de Novartis spécialisée dans les médicaments génériques et biosimilaires, annonce lancer aux États-Unis son collyre générique équivalent au Combigan d'AbbVie, pour abaisser la pression oculaire chez les patients souffrant d'hypertension oculaire.



'L'hypertension oculaire touche plus de 5% de tous les adultes ; l'oeil ne draine pas correctement le liquide, ce qui entraîne une augmentation de la pression oculaire', explique le groupe de santé helvétique.



'Sandoz fabrique des médicaments à fort impact qui permettent aux patients américains de réaliser des économies et soutiennent la durabilité de l'ensemble du système de santé américain', poursuit-il.



