Novartis : La FDA approuve une mise à jour de Beovu

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé une mise à jour des informations de prescription de Beovu (brolucizumab) afin de guider les professionnels de la santé dans leur traitement des patients atteints de DMLA humide.



La mise à jour comprend la caractérisation des événements indésirables, de la vascularite rétinienne et de l'occlusion vasculaire rétinienne, dans le cadre du spectre de l'inflammation intraoculaire observée dans les essais HAWK & HARRIER.



' Nous pensons que Beovu continue de représenter une option de traitement importante pour les patients atteints de DMLA humide, avec un profil bénéfice / risque globalement favorable ', a déclaré Marcia Kayath, responsable mondiale des affaires médicales et chef de la direction médicale de Novartis Pharmaceuticals.



' Novartis a réuni une équipe entièrement dédiée collaborant avec les meilleurs experts externes mondiaux, tirant parti de l'expertise multidisciplinaire collective pour examiner les causes profondes, les facteurs de risque potentiels et l'atténuation de ces événements indésirables ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer