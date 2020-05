Novartis : La FDA approuve un médicament contre le cancer

(CercleFinance.com) - Novartis a déclaré ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Tabrecta pour traiter l'un des types de cancer du poumon les plus courants.



La FDA a approuvé le médicament - qui est actuellement autorisé par la société biopharmaceutique américaine Incyte - pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique dont les tumeurs ont une mutation MET exon 14.



Cette indication a été approuvée sous approbation accélérée, car la médecine répond à un besoin urgent parmi les patients METex14, qui à ce jour n'ont eu aucune option de traitement.



Près de 3% à 4% des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatiques ont une mutation génomique au niveau METex14, un moteur oncogène reconnu.



