Novartis : La FDA accorde une désignation de thérapie avancée

(CercleFinance.com) - Novartis a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accordé à sa thérapie cellulaire CAR-T Kymriah la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative pour traiter les patients atteints de lymphome folliculaire.



Le programme de thérapie avancée de médecine régénérative a été créé pour accélérer l'examen des thérapies de médecine régénérative destinées à traiter les affections graves.



Le lymphome folliculaire est la deuxième forme la plus courante de lymphome non hodgkinien.





