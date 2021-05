Novartis : La Cour suprême rejette la demande de Sandoz

(CercleFinance.com) - Sandoz, division du groupe Novartis, a annoncé aujourd'hui que la Cour suprême des États-Unis a rejeté sa demande de révision de la décision du Circuit fédéral de juillet 2020 concernant Sandoz Erelzi, son médicament biosimilaire au produit de référence Enbrel (étanercept) .



Le Circuit Fédéral s'était précédemment prononcé contre Sandoz et avait confirmé les brevets d'Amgen.



'Nous sommes déçus que la Cour suprême ait décidé de ne pas réexaminer notre affaire', a déclaré Keren Haruvi, président de Sandoz US et responsable de l'Amérique du Nord.



'La décision d'aujourd'hui signifie que l'Erelzi, un biosimilaire plus abordable, ne sera pas disponible pour les patients américains atteints de maladies auto-immunes et inflammatoires avant 2029'.



Sandoz assure qu'un produit biosimilaire à l'étanercept aurait permis au système de santé américain d'économiser environ un milliard de dollars par an.



Erelzi est approuvé aux États-Unis depuis août 2016, mais Sandoz n'a pas été en mesure de lancer ce médicament en raison du litige en matière de brevets.



