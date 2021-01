Novartis : Hausse de 9% du BPA core en 2020

(CercleFinance.com) - Le géant de la santé suisse Novartis publie au titre de 2020 un résultat net core en croissance de 9% à 13,2 milliards de dollars, soit un BPA de 5,78 dollars, et proposera un dividende de trois francs suisses par action, en augmentation de 1,7%.



Le résultat opérationnel core s'est accru de 9% à 15,4 milliards, soit une marge améliorée de deux points à 31,7%, pour un chiffre d'affaires net en hausse de 3% à 48,7 milliards de dollars, stimulé principalement par Entresto, Zolgensma et Cosentyx.



Sur la base des activités poursuivies, Novartis prévoit en 2021 une hausse du CA net 'à un chiffre dans le bas ou le milieu de la fourchette', et une augmentation du résultat opérationnel core 'à un chiffre dans le milieu de la fourchette, soit plus que le CA'.



