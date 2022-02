Novartis : Hausse de 7% du BPA core en 2021

(CercleFinance.com) - Le géant pharmaceutique suisse Novartis publie un BPA core de 6,29 dollars au titre de l'année 2021, en hausse de 7% à taux de changes constants (ttc) principalement due au résultat opérationnel core (+6% à ttc, à 16,6 milliards).



A 51,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net de l'exercice a augmenté de 4% à tcc, stimulé par la performance de la division innovative medicines et les moteurs de croissance clés comme Entresto (+40%), Cosentyx (+17%) et Zolgensma (+46%).



Le conseil d'administration propose de verser un dividende de 3,10 francs suisses par action pour 2021, en hausse de 3,3%. Pour 2022, Novartis vise des croissances 'à un chiffre dans le milieu de la fourchette' pour le résultat opérationnel core et le chiffre d'affaires net.



