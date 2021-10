Novartis : Hausse de 10% du résultat net core trimestriel

(CercleFinance.com) - Novartis publie un résultat net core du troisième trimestre 2021 en croissance de 10% à 3,83 milliards de dollars (+9% à taux de changes constants), soit 1,71 dollar par action, et un résultat opérationnel core en hausse de 10% à 4,47 milliards.



A 13,03 milliards, le chiffre d'affaires net a progressé de 6% (+5% à tcc), avec notamment comme moteurs de croissance clés des produits tels qu'Entresto, Cosentyx, Kesimpta, Jakavi et Zolgensma, alors que Sandoz (-1%) a été affecté par la pression continue sur les prix.



Tout en confirmant ses prévisions 2021, Novartis indique avoir commencé l'examen stratégique de Sandoz, examen qui explorera toutes les options, allant du maintien des activités à la séparation de cette filiale de génériques pharmaceutiques et de biosimilaires.



