Novartis : Hausse de 1% du BPA core au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Novartis publie au titre de son deuxième trimestre un BPA core de 1,56 dollar, en hausse de 1% à taux de changes constants (+10% hors impact du résultat core de Roche) et un résultat opérationnel core de 4,27 milliards, en progression de 5% à tcc.



A près de 12,8 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de santé suisse a augmenté de 5% à tcc, avec une forte performance des principales marques de croissance, notamment Entresto, Kesimpta, Cosentyx, Kisqali et Zolgensma.



Novartis confirme ses prévisions pour 2022, tout en rehaussant celles pour sa division Sandoz avec une croissance du chiffre d'affaires attendue dans le bas de la plage à un chiffre et un résultat opérationnel core globalement aligné sur celui de 2021.



