Novartis : Finalisation de l'accord avec BeiGene

(CercleFinance.com) - BeiGene, une société biotechnologique chinoise, a annoncé vendredi avoir finalisé son accord avec Novartis en vertu duquel les deux groupes développeront ensemble un anticorps monoclonal destiné au traitement du cancer.



Aux termes de l'accord, Novartis sera chargé de déposer les demandes d'enregistrement concernant le produit, baptisé Tislelizumab, et d'assurer sa commercialisation en cas d'approbation par les autorités sanitaires.



En contrepartie, BeiGene recevra un paiement initial de 650 millions de dollars, qui pourrait s'accompagner du versement de 1,3 milliards de dollars en cas d'autorisations de mise sur le marché.



A noter que l'accord entre les deux laboratoire exclut la Chine, où Tislelizumab a récemment été approuvé dans le traitement du lymphome de Hodgkin classique, du cancer de la vessie et du cancer du poumon.



