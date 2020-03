Novartis : Fait un don pour le traitement du COVID-19

(CercleFinance.com) - Novartis s'est engagé à donner jusqu'à 130 millions de doses de son hydroxychloroquine générique, un médicament actuellement en cours d'évaluation dans les essais cliniques pour le traitement du COVID-19.



Le fabricant de médicaments suisse a déclaré qu'il envisageait également de développer ses capacités pour augmenter l'offre, en travaillant avec des fabricants du monde entier pour répondre à la demande mondiale.



Sa division Sandoz détient actuellement un enregistrement pour l'hydroxychloroquine aux États-Unis et poursuivra les autorisations réglementaires appropriées des autorités de réglementation américaines et européennes.



