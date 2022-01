Novartis : Étude positive avec Molecular Partners

(CercleFinance.com) - Novartis et Molecular Partners rapportent des données de premier plan positives de l'étude de phase 2 pour ensovibep (MP0420), un antiviral DARPin thérapeutique pour COVID-19.



Novartis va exercer son option, en versant 150 millions de francs suisses à l'ensovibep sous licence de Molecular Partners, accélérera la mise à l'échelle de la fabrication et prévoit de demander des autorisations réglementaires accélérées à l'échelle mondiale.



Les premiers résultats de l'étude randomisée EMPATHY Part A chez des patients ambulatoires COVID-19 aigus comparant des doses intraveineuses uniques d'ensovibep, un candidat thérapeutique antiviral DARPin contre le placebo, ont atteint le critère principal de réduction de la charge virale sur huit jours.

Le critère d'évaluation secondaire de l'hospitalisation et/ou des visites aux urgences liées au COVID-19 ou au décès a montré une réduction globale de 78 % du risque d'événements de ensovibep par rapport au placebo.



